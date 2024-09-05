KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek sırasında kalan öğrenciler ne yapmalı?

KYK yurt yedek sırasının ne anlama geldiği, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. E-Devlet yurt sonuç ekranında, yedek sırasında kalan öğrenciler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek sırasında kalan öğrenciler ne yapmalı?

KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek sırasında kalan öğrenciler ne yapmalı?

KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.

KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek sırasında kalan öğrenciler ne yapmalı? - 1

YURT YEDEK SIRASINDA KALAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

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