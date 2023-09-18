KYK yurt yedek sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yedek sonuçları, ilk yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında KYK yurt sonuçları açıklanmış ve öğrenciler yüzde 87'lik dilimi yurtlara yerleştirilmişti. Kalan kontenjana göre ise KYK yurt yedek sonuçları açıklanacak. Peki, 2023-2024 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt yedek sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

2023-2024 yurt yedek sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçlarında ilk yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından yedek yurt sonuçları bekleniyor. Herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler için KYK yurt yedek sonuçlarının bugün itibarıyla açıklanması bekleniyor. İşte ayrıntılar.

BAKAN BAK'TAN YURT YEDEK SONUÇLARI İÇİN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

"İlk aşamada yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek.

Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

KYK yurt yedek sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 1

YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt yedek alım sonuçlarının 18 Eylül veya 21 Eylül tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

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