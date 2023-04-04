KYK yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleriyle ilgili beklenen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Eğitime yüz yüze devam etmek isteyen öğrenciler için yurtların yeniden plandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetine açılacak." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve bu nedenle de üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrenciler yurtlardan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamayla da üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlamıştı.