KYK yurtları açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ne zaman açılacağı, yurt kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK yurt sonuçlarına göre, yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler 7 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini tamamladı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere gidecek olan öğrenciler, GSB yurt açılış tarihlerini merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılacak?

2024-2025 akademik yılı öncesinde yurtlarının ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Yurtlarda barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başvuruda bulunan binlerce , kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt açılışı için heyecanla bekliyor. Peki, 2024-2025 KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

GSB yurtları kapılarını açmaya hazırlanıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler yurtlarda barınmak için gün sayarken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yurtlarda gençler 16 Eylül’den itibaren kalmaya başlayabilecek.

KYK yurtları açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılacak? - 1

ÖĞRENCİLER ERKEN BARINMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.

Yaz ayları boyunca hizmet veren nöbetçi yurtlar da 16 Eylül’e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.

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