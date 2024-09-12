KYK yurtları açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılacak?

2024-2025 akademik yılı öncesinde KYK yurtlarının ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Yurtlarda barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başvuruda bulunan binlerce öğrenci, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt açılışı için heyecanla bekliyor. Peki, 2024-2025 KYK yurtları ne zaman açılacak?



KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



GSB yurtları kapılarını açmaya hazırlanıyor.



2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler yurtlarda barınmak için gün sayarken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.



Yurtlarda gençler 16 Eylül’den itibaren kalmaya başlayabilecek.

