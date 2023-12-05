KYK yurtları için şikayet hattı | CHP lideri Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yurtlarda yaşananların ardı arkası kesilmiyor. gölge kabinemizdeki gençlik ve spor bakanlığından sorumlu arkadaşımız, genel başkan yardımcımı grubumöuzla bir çalışma yaptılar. 10 milletvekilimiz ve parti meclisi üyelerimizi görevlendirdik.

Heyetler halinde KYK yurtlarını denetlemek, yöneticilerle görüşmek, öğrencilerin dertlerini dinlemek için bir komisyon oluşturduk. Bu işin peşini bırakmayıp ortaya çıkan sorunlar çözülene kadar bu işin üzerinde duracaklar. Önümüzdeki günlerde gençlik kolları genel başkanımızla birlikte bir şikayet hattı ilan edeceğiz.

Yurtlarda usulüne uygun olmayan ne varsa o bize bildirilecek, biz de oraya milletvekillerimizi yollayacağız. Konunun ilgilisi kimse yurt meselesine müdahale edeceğiz. Neden bu yurtlarda yemek kalitesi düştü neden asansör arızaları peşi sıra geliyor? Bu iktidar pek çok yatırıma imkan buldu. Köprüler, yollar yapıldı ama yurt yaptırmadılar.

Çünkü öğrencilerimiz bir takım cemaatlerin tarikatların tuzağına düşsün. Genç zihinler kindar nesil olarak yetiştirilsin diye. CHP bu sorunları biliyor ve üzerine kararlılıkla gidiyor. Bunun peşini bırakmayacağız.

"TORBA YASAYA KARŞIYIZ"

Ülkeyi yıllardır yöneten iktidar bütçe görüşmelerinden hemen önce 33 KHK'da değişiklik yapacak torba kanun yaptı. Torba kanuna karşıyız. Torba kanunda öyle bir madde var ki bütün itirazlara rağmen BDDK'yı Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Şİmdi kurulun üyelerine şimdi 30 bin lira yılbaşından sonra 42 bin lira olacak ek ödenek koyuyorlar. Gerekçe beyfendiler ve hanımefendilerin kiraları karşılayamaması.

Bütün memur ve kamu çalışanları için söylemiştim. Hani herkes eşitti. Ben diyorum ya Türkiye'de herkes eşit bazıları daha az eşit. İstanbul'daki bütün memurlar eşit, BDDK'cılar daha az eşit. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına sesleniyorum. Bu kanunu çekin. Tüm kamu kurumunda çalışan memur ve işçilere kira yardımı yapacaksan biz buradayız.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ EMEKLİLERE ŞİKAYET EDİYORUM"

Biz 5 bin lirayı emeklilere sürekli verelim dedik. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda arkadaşlarımız önerge verdi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP buna yanaşmıyor. Bütün emeklilere Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum."