KYK yurtları ne zaman açılacak? (2024-2025 GSB yurtları açılış tarihi)

2024-2025 akademik eğitim yılı öncesinde KYK yurtlarının açılacağı tarih milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK yurtları öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?



KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.



YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta tamamlarken, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alındı.



KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.



Bu hususta resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

