KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler 2025-2026 GSB yurt başvuru duyurusunda

2025-2026 akademik yılı öncesinde KYK yurtlarının açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Öğrenciler dersler başlamadan önce KYK yurtlarına giriş yapmak ve alışma evresini atlatmak istiyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?



KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?



2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarının açılış tarihi, üniversitelerin akademik takvimine paralel olarak belirleniyor. Genellikle Eylül ayının ilk haftasında kayıt işlemleri tamamlanırken, öğrenciler yurtlarına derslerin başlama tarihinden birkaç gün önce yerleştiriliyor. Yani yurtların kapıları, çoğu üniversitede Eylül’ün ikinci haftasında öğrencilerine açılıyor.



Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında;



- Yurt kayıt işlemleri sonuçların açıklanmasının hemen ardından alınıyor,



- Kesin kayıt ve yerleştirme süreci Eylül başında tamamlanıyor,



- Yurt açılışları ise üniversitelerin ders başlangıç tarihinden kısa süre önce gerçekleşiyor.



Dolayısıyla öğrenciler, 2025-2026 dönemi için de Eylül ayının ilk yarısında yurtlarına yerleşmiş olacak.



KYK YURTLARINA GİRİŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt başvurusunu yaptıktan sonra KYK’nın ilan ettiği tarihlerde kayıtlarını tamamlıyor. Ardından:



- Yurt odaları ve bloklar kura ile belirleniyor,



- Giriş belgeleri teslim ediliyor,



- Öğrencilere barınma ve yemek hizmetleriyle ilgili bilgilendirme yapılıyor.



Açılış gününde öğrenciler sadece odalarına yerleşmekle kalmıyor, aynı zamanda KYK tarafından düzenlenen oryantasyon süreci ile yurt kuralları, sosyal faaliyetler ve imkanlar hakkında da bilgi sahibi oluyor.



KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz yurt başvuru takvimini yayımlamadı.



Yurt başvurularının Ağustos ayının son haftası itibarıyla başlaması bekleniyor. Genellikle burs (kredi) başvuruları ise üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor.