La nina kışı nedir? La Nina etkisinin detayları

La Nina olayları yüzlerce yıldır meydana geldi. Hem 17. hem de 19. yüzyılın başlarında düzenli olarak kendisini gösterdi.



La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.



La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.





ŞİDDETLİ KASIRGALARA NEDEN OLABİLİR?



Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir. La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.

