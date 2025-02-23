Laçin'in organları 3 hastaya umut oldu

18 yaşındaki Laçin'in organları 3 kişiye umut oldu.

İsviçre’de müzik eğitimi alan Laçin Akyol kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü.



Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Akyol'a 25 Ocak’ta yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.



Genç kız yaklaşık 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.



Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, beyin ölümü gerçekleşen kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.



Genç kızın organları 3 kişiyi hayata bağladı. Karaciğeri Malatya'daki, bir böbreği Mersin'deki ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.