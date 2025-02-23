Laçin'in organları 3 hastaya umut oldu

18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol, geçen ay trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ailesi organlarını bağışlama kararı almıştı. Genç sanatçının organları 3 hastaya umut oldu.

Laçin'in organları 3 hastaya umut oldu

18 yaşındaki Laçin'in organları 3 kişiye umut oldu.

İsviçre’de müzik eğitimi alan Laçin Akyol kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Akyol'a 25 Ocak’ta yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

Genç kız yaklaşık 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, beyin ölümü gerçekleşen kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Genç kızın organları 3 kişiyi hayata bağladı. Karaciğeri Malatya'daki, bir böbreği Mersin'deki ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.

Laçin'in organları 3 hastaya umut oldu - 1

KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ

18 yaşındaki Laçin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mersin Devlet opera ve Balesi'nin birçok konserinde sahne aldı.

2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçin'e keman hediye etmişti.

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