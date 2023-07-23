Ladik Belediye Başkanı, kalbine yenik düştü

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Ladik Belediye Başkanı seçilen 55 yaşındaki Nurhan Yapıcı Özel, bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs kanseri tedavisi görüyordu.

Tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçiren Başkan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özel'in ölüm haberi sevdiklerini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

Başkan Özel'in cenazesi yarın Ladik ilçesinde toprağa verilecek.



Mimar olan Nurhan Yapıcı Özel, iki çocuk annesiydi.