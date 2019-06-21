Çorum'da dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'ndeki Aşıklar Tepesi'nde Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Laf atma kavgası kanlı bitti
DHATürkiye
Çorum'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.
Çorum'da dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'ndeki Aşıklar Tepesi'nde Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.