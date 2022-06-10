'Laf atma' tartışmasında liseli 5 kızın üzerine minibüsü sürdü

Ankara'da Temel Y. ve 3 arkadaşı, 'laf atma' iddiası nedeniyle tartıştıkları liseli 5 kız öğrencinin üzerine minibüs sürdü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda 4 lise öğrencisi hafif yaralanırken, kaçan 4 kişi gözaltına alındı.

Haberler - DHA 10.06.2022 - 19:04

'Laf atma' tartışmasında liseli 5 kızın üzerine minibüsü sürdü

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'da 4 şüpheli, sözle taciz ettiği lise öğrencilerinin üzerine araçlarını sürdü.

Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nde yol üzerinde sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan liseli 5 kız öğrenciye iddiaya göre laf attı.

Kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü.

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda minibüsün çarptığı öğrencilerden E.Y., S.S.Ö., S.Ü. ve K.Y. düşerek, hafif yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öğrenciler hastaneye kaldırılırken, Temel Y. ve arkadaşları minibüsle kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu kaçan Temel Y. ve 3 arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın görgü tanığı Eren Şahin, olayın okul çıkışında cadde üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Minibüste sarımsak satan kişiler, kızlara laf attı. Kızlarla o çocuklar arasında yolun bu tarafında tartışma çıktı, küfürleşmeler oldu. Daha sonra kızlar eve gitmek için yolun karşısındaki durağa geçti. Bu kişiler de 5 kızın üzerine minibüsü sürdü. Daha sonra sürücü minibüsle kaçtı. Minibüste bulunan diğer kişiler ise yaya olarak kaçtı. Kızlara biz müdahale ettik" dedi.

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