Lafma atma kavgasında vahşet: İki kez üzerinden arabayla geçti
Samsun'un İlkadım ilçesinde laf atma çıkan kavgada otomobili ile Mehmet Kalay'ın üzerinden iki kez geçerek ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi.
İlkadım ilçesindeki İlkadım Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arka tarafında U.Y., M.Y. (35) ve A.G. (38) ile Mehmet Kalay (39) ve akrabası İ.K. (37) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü.
Arbede sırasında U.Y., otomobille iki kez Mehmet Kalay'ın üzerinden geçti. Taraflar olay yerinden kaçarken Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalay'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürülürken, U.Y. ile kavgaya karışan M.Y., A.G. ve İ.K. yakalandı.
"ÖNÜME ÇIKTI BİLEREK YAPMADIM"
İ.K. polisteki ifadesinin ardından salıverilirken, 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
U.Y., adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Önüme çıktı, bilerek yapmadım." dedi.
Bu arada her iki tarafın da alkolün etkisinde olduğu, U.Y.'nin 19, Mehmet Kalay'ın 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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