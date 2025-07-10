Lafma atma kavgasında vahşet: İki kez üzerinden arabayla geçti

İlkadım ilçesindeki İlkadım Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arka tarafında U.Y., M.Y. (35) ve A.G. (38) ile Mehmet Kalay (39) ve akrabası İ.K. (37) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü.



Arbede sırasında U.Y., otomobille iki kez Mehmet Kalay'ın üzerinden geçti. Taraflar olay yerinden kaçarken Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Kalay'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürülürken, U.Y. ile kavgaya karışan M.Y., A.G. ve İ.K. yakalandı.