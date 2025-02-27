Lağvetmek ne demek?
Lağvetmek kelimesi, Türkçe'de farklı cümlelerde yer alabiliyor. Kelimenin anlamını doğru şekilde öğrenmek isteyenler ise sosyal medya ve arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, lağvetmek ne demek?
Lağvetmek kelimesi, bir şeyi yürürlükten kaldırmak, sona erdirmek, iptal etmek anlamına gelir. Genellikle bir kurum, yasa, anlaşma veya düzenlemenin resmî olarak kaldırılması için kullanılır.
Örneğin:
"Padişah, yeniçeri ocağını lağvetti."
"Şirket, eski sözleşmeleri lağvetti."
Kısaca, bir şeyin artık geçerli olmadığını ilan etmek anlamında kullanılır.
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