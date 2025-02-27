Lağvetmek ne demek?

Lağvetmek kelimesi, bir şeyi yürürlükten kaldırmak, sona erdirmek, iptal etmek anlamına gelir. Genellikle bir kurum, yasa, anlaşma veya düzenlemenin resmî olarak kaldırılması için kullanılır.



Örneğin:



"Padişah, yeniçeri ocağını lağvetti."

"Şirket, eski sözleşmeleri lağvetti."



Kısaca, bir şeyin artık geçerli olmadığını ilan etmek anlamında kullanılır.