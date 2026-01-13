Lahmacun cep yakıyor! Zam oranı enflasyonu geçti
13.01.2026 08:20
Son Güncelleme: 13.01.2026 08:30
NTV - Haber Merkezi
Lahmacun fiyatları cep yakıyor. Bir adet lahmacunun ortalama fiyatı 136 lirayı buldu. (Haber: Canan Yıldırım)
Uygun fiyatlı olarak bilinen lahmacunun fiyatı son zamanlarda cep yakıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre lahmacunun fiyatı, yıllık bazda resmi enflasyonun üzerine çıktı.
Lahmacunun fiyatı bir yıl içerisinde yüzde 32 zamlandı. Bu oran yıllık 30,89 olarak açıklanan enflasyonun üzerinde yer alıyor.
İstanbul'da lahmacun fiyatı semtine ve restoranına göre değişiklik gösterebiliyor. Fiyatlar 400 hatta 500 lirayı bulabiliyor.
BİR ADET LAHMACUN 136 LİRA
Türkiye ortalamasında bir lahmacunun fiyatı 136 lira oldu.
Lahmacun fiyatları İstanbul'da 120 liradan başlıyor, 400-500 liraya kadar çıkıyor.
Soğan, domates, maydonoz, salça ve biberden ibaret olan ürünün en önemli malzemesi kıyma.
VATANDAŞ BÜTÇE HESABI YAPIYOR
Artan fiyatlardan hem restoran sahipleri hem de vatandaş şikayetçi.
Önceden üç dört adet lahmacun tükettiğini söyleyenler, bütçe hesabı yaparak adedini düşürmek zorunda kaldığını anlatıyor.
İşletmelerin maliyetlerinin bölgelere göre değiştiğini söyleyen bir esnaf ise lahmacunu geçen sene 100 liradan sattıklarını, bu yıl fiyatın 120 liraya yükseldiğini anlattı.