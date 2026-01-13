Lahmacun cep yakıyor! Zam oranı enflasyonu geçti

BİR ADET LAHMACUN 136 LİRA

Türkiye ortalamasında bir lahmacunun fiyatı 136 lira oldu.

Lahmacun fiyatları İstanbul'da 120 liradan başlıyor, 400-500 liraya kadar çıkıyor.

Soğan, domates, maydonoz, salça ve biberden ibaret olan ürünün en önemli malzemesi kıyma.

VATANDAŞ BÜTÇE HESABI YAPIYOR

Artan fiyatlardan hem restoran sahipleri hem de vatandaş şikayetçi.

Önceden üç dört adet lahmacun tükettiğini söyleyenler, bütçe hesabı yaparak adedini düşürmek zorunda kaldığını anlatıyor.

İşletmelerin maliyetlerinin bölgelere göre değiştiğini söyleyen bir esnaf ise lahmacunu geçen sene 100 liradan sattıklarını, bu yıl fiyatın 120 liraya yükseldiğini anlattı.