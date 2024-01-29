Lal Denizli kimdir? CHP Çeşme Belediye Başkanı adayı Lal Denizli'nin biyografisi

CHP'nin Çeşme Belediye Başkanı Adayı Lal Denizli oldu. Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yükseköğrenim eğitimi görmüştü. İşte, CHP Çeşme Belediye Başkanı adayı Lal Denizli'nin biyografisi...



LAL DENİZLİ KİMDİR?



Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi.



Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır.



Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.

Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.



Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.



