Laleli'de Dağ Grup'a ikinci dalga operasyon: Tefecilik ve kara para aklama suçlaması
Laleli'de pos cihazlarıyla hayali işlem yapmakla suçlanan şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Dağ Grup çatısı altında faliyet gösteren şirketlerin banka hesapları ile taşınmaz ve otomobillere el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, bu sabah yeni bir operasyon başlattı.
Başsavcılık, Dağ Grup çatısı altında faliyet gösteren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
SUÇLAMALAR NELER?
Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6493 sayılı kanuna muhalefetle suçlanıyor.
Hayali işlemlerle elde edilen suç gelirinin 1 milyar 300 milyon lira olduğu belirtiliyor.
TAŞINMAZ VE ARAÇLAR İLE HESAPLARA EL KONULDU
Operasyon kapsamında söz konusu şirketlere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konuldu.
Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri belirlendi.
47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
TİCARİ FAALİYET GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liranın üzerinde suç geliri elde edildiği, elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belge niteliğindeki delillere el konuldu.
TEMMUZ AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI
Aynı gruba temmuz ayında da operasyon yapılmıştı.
Fatih'te tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörler üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı.
MASAK ve BDDK tarafından yapılan incelemelerde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ortaya konulmuştu.
Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilenmişti.
