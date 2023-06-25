Laleli'de taksiciler birbirine girdi

İstanbul Laleli’de yol kenarında bekleyen taksi şoförleri, bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Laleli'de taksiciler birbirine girdi

Laleli’de müşteri beklemek için yol kenarında bekleyen sürücüleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Laleli’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, müşteri almak için bekleyen taksi şoförleri, müşteri bekledikleri esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Bir süre sonra birbirlerine yumruklarla saldıran taksi şoförlerini diğer taksi şoförleri ve vatandaşlar araya girerek güçlükle sakinleştirdi.

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