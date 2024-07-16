Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinden düşen 85 yaşındaki Hasan Hatınoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp öldü

İlçenin Yoğunoluk köyünde elektrik ve elektronik işiyle uğraşan Hasan Hatınoğlu, komşusunun evinin önündeki aydınlatma direğinde bozulan lambayı değiştirmek istedi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan direğe çıkan Hatınoğlu, dengesini kaybedip düştü. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Hatınoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp öldü - 1

Hasan Hatınoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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