Lastiği patladı, istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobil, akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptı. 59 yaşındaki Gazal Kayıhan öldü, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kırsal Çeltikli Mahallesi’nde meydana geldi.
Mehmet Kayıhan idaresindeki otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Araç karşı şeritde geçerek bir akaryakıt istasyonun istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Gazal Kayıhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı 6 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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