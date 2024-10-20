Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da lastiği patlayan pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı

Tülmen-Bozova kara yolu Kaplandağı mevkisinde Bozan Y.'nin kullandığı  kapalı kasa pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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