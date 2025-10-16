Lastiği patlayan araç midibüse çarptı: 13'ü öğrenci 14 yaralı

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden tur midibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı. Kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.