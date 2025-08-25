Lastiği patlayan araç takla attı: 4 yaralı

Erzurum'da Olimpiyat Parkı önünde iddiaya göre bir cip sürücüsü, lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç takla atarak önce başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki plastik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler aracın içine saplandı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, araçtaki diğer üç kişi hafif yaralandı.

Taklalar atarak diğer şeride geçen cip, hurdaya döndü.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.