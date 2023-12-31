Lastiği patlayan kamyonete arkadan gelen kamyonet çarptı

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda meydana geldi. sürücü K.T., lastiği patylayan kamyonetini yol kenarına park edip ardından tamirci çağırdı. Bu esnada arkadan gelen K.P., yönetimindeki bir başka kamyonet park halindeki araca çarptı.



Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada sıkışarak araç içersinde sıkışan K.P.,’yi yaklaşık 20 dakika süren bir uğraş sonucu çıkardı. Kazada K.P., ile birlikte yaralanan diğer araç sürücüsü K.T., ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. K.P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.