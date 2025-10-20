Lastiği patlayan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Serkan Yüksel, yaşamını yitirdi.

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula istikametine seyir halinde olan Serkan Yüksel (48) yönetimindeki 45 ARM 723 plakalı motosikletin iddiaya göre ön tekerleği patladı.

Tekerleğin patlaması sonucu kontrolünü kaybeden Yüksel’in kullandığı motosiklet yolda sürüklenerek devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Serkan Yüksel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.