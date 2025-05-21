Lastiği patlayan pikap otoyolda takla attı

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul İstikametine gitmekten olan E.B idaresindeki inşaat işçilerini ve malzemelerini taşıyan pikabın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araç sürücüsü E.B. ile araçta bulunan H.G ve B.A. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araç ve yola savrulan inşaat malzemelerinin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.