Lastiği patlayan refüje yuvarlandı. Sürücü öldü, annesi yaralandı
12.02.2026 02:02
Son Güncelleme: 12.02.2026 02:03
Anadolu Ajansı
AA, İHA
Adana'da otoyolda lastiği patlayan otomobil refüje çarpıp 65 metre yüksekten şarampole devrildi. Kazada 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki annesi ise yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Seyhan kesiminde Ömer Faruk Şen'in kullandığı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarpıp65 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ömer Faruk Şen'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan anne Seyhan Şen'i hastaneye kaldırdı.