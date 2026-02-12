Lastiği patlayan refüje yuvarlandı. Sürücü öldü, annesi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Seyhan kesiminde Ömer Faruk Şen'in kullandığı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarpıp65 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ömer Faruk Şen'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan anne Seyhan Şen'i hastaneye kaldırdı.