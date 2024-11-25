Lastiği patlayınca yardım için duran ekiplere yakalandı! Kilolarca ete el konuldu

Mersin'de sağlıksız koşullarda taşınan 235 kilogram et bulundu.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, lastiği patladığı için Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyen kamyonetin sürücüsüne yardım etmek istedi.



Ekipler, camlarının siyah filmle kaplanmasından şüphelendikleri araçta yaptıkları incelemede, parçalanmış etler olduğunu gördü.



Bunun üzerine bölgeye Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.



Etiketinin bulunmadığı ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 235 kilogram et, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağına götürülmesi için ilgili ekiplere teslim edildi.



Araçtaki 2 kişi hakkında tutanak tutuldu.

