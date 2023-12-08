Lastik bomba gibi patladı: 1 yaralı

Lastikten fırlayan parçaların koluna isabet etmesi sonucu yaralanan Eren Y, esnaf arkadaşları tarafından özel araçla Reşadiye Devlet Hastanesine götürüldü.



Ameliyat edilen Eren Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Lastiğin patlaması, bu sırada iş yerinde bulunan 2 kişinin yaşadığı korku ve Eren Y'nin yaralanması, iş yerindeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.