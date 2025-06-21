Lastik botla sürüklendi, ekipler harekete geçti

N.T., Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nden lastik botla kürek çekerek gezi amaçlı Marmara Denizi'ne açıldı.

Bir süre sonra dalga ve rüzgarın da etkisiyle botun hakimiyetini kaybeden N.T., yaklaşık bir saat açığa doğru sürüklendi.

YARDIM İSTEDİ

Kıyıya dönemeyen N.T., cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi.

İhbarla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, botla denizde arama çalışması başlattı.

KIYIYA ÇIKARILDI

Kıyıdan 5 mil uzaklıkta ulaşılan N.T., lastik bottan alındı. Durumu iyi olduğu belirlenen N.T., kıyıya çıkarıldı.