Lastik botla sürüklendi, ekipler harekete geçti
Tekirdağ'da lastik botla açıldığı Marmara Denizi'nde yaklaşık bir saat sürüklenen N.T., yardım istediği deniz polisi tarafından kurtarıldı.
N.T., Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nden lastik botla kürek çekerek gezi amaçlı Marmara Denizi'ne açıldı.
Bir süre sonra dalga ve rüzgarın da etkisiyle botun hakimiyetini kaybeden N.T., yaklaşık bir saat açığa doğru sürüklendi.
YARDIM İSTEDİ
Kıyıya dönemeyen N.T., cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi.
İhbarla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, botla denizde arama çalışması başlattı.
KIYIYA ÇIKARILDI
Kıyıdan 5 mil uzaklıkta ulaşılan N.T., lastik bottan alındı. Durumu iyi olduğu belirlenen N.T., kıyıya çıkarıldı.
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