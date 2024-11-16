Lastik botlarda 60 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında iki lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Lastik botlarda 60 göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Midilli Adası'na doğru ilerleyen lastik botun tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "KB-115" botuyla ekip sevk edildi.

Durdurulan botta yakalanan 22'si çocuk 38 düzensiz , karaya çıkarıldı.

Aynı ekip, açıklarındaki diğer operasyonda ise lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.

Yakalanan yabancı uyruklular, Ayvalık'taki işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.​​​​​​​

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