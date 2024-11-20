Lastik değişimi sırasında feci ölüm

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci bir olay yaşandı. Abdülaziz Tatlı isimli kişi, kriko kayınca lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp can verdi.

Lastik değişimi sırasında feci ölüm

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’da bir kişi patlayan lastiğini değiştirdiği TIR’ın altında kalıp can verdi.

Kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Patlayan lastiği değiştiren Abdülaziz Tatlı, krikonun kayması sonucu TIR’ın altında kaldı.

Lastik değişimi sırasında feci ölüm - 1

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından TIR’ın altından çıkarılarak ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tatlı, kurtarılamadı.

Tatlı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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