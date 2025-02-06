Lastik değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), saat 04.00 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu'nun 157'nci kilometresinde lastik patlayınca aracını emniyet şeridine park etti.

Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.