Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin lastiğini değiştirmek için araçtan inen kişilere TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

'da lastiği değiştirmeye çalışanlara TIR'ın çarptığı kazada 2 kişi öldü. 

Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında lastiği patlayınca lastiği değiştirmek için sağ şeride çekti.

Bu sırada kullandığı A.U'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı TIR, lastiği değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü A.U. gözaltına alındı.

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