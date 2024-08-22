Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da lastiği değiştirmeye çalışanlara TIR'ın çarptığı kazada 2 kişi öldü.



Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında lastiği patlayınca lastiği değiştirmek için sağ şeride çekti.



Bu sırada kullandığı A.U'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı TIR, lastiği değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



TIR sürücüsü A.U. gözaltına alındı.