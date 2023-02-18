Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salcı ve Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralı A.T. ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



CENAZELER KOCAELİ VE SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Kocaeli Devlet Hastanesi'nden alınan Hakan Çetin'in cenazesi, Kartepe ilçesine getirildi. Çetin için Gül Camisi'nde cenaze töreni düzenledi.



Törene Çetin'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Çetin'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Maşukiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammed Emin Salcı için Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Güzeltepe Nur Camisi'ne cenaze töreni düzenlendi.



Törende, Salcı'nın yakınları taziyeleri kabul etti. Salcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.



Törene, Salcı'nın ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.