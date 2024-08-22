Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilin lastiğini değiştirmek için araçtan inen kişilere TIR çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü

'da Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında lastiği patlayınca değiştirmek için sağ şeride çekti.

Bu sırada A.U'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı TIR, lastiği değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TIR sürücüsü A.U. gözaltına alındı.

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