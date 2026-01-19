Lastikçide karayolunu trafiğe kapatan yangın

Mersin'de bir lastikçide çıkan yangın, karayolunda trafiği durdurdu.

Olay Silifke ilçesinde yaşandı. Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde bulunan lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ SARDI

Kara dumanların yolu ve gökyüzünü sardığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken hurda lastikler ve iki konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesiyle aksayan ulaşım tekrar açıldı.