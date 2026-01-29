"Lavaboya gidiyorum" demişti. 11 yaşındaki kayıp çocuk başka kentte kameraya yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi A.B. (11), 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek eve gitti. Montunu aldıktan sonra evden ayrılan çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar, küçük çocuğun bulunması için bölgede arama çalışma başlattı. Küçük çocuğun evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametinde bulunan arazi ve ormanlık alanda ekipler arama çalışması yaptı.



ADANA'DA KAMERALARA YAKALANDI



Ekipler, bölgedeki su kuyuları ve ağaçlık alanlarda kayıp çocuğa ait bir iz aradı. Ekiplerin arama çalışması devam ederken, aileyi umutlandıran haber emniyetten geldi. Adana Otogarı'nda kameralara yakalanan küçük çocuk, polis ekipleri tarafından Adana'nın Ceyhan ilçesinde yemek yerken bulundu.



A.B, ailesine teslim edilmek üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Baba Utku Biçer, oğlunun Antalya Otogarı'ndan Adana'ya giden bir otobüse bindiğinin belirlendiğini belirterek, dün akşam kendilerine Adana Otogarı'nda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilen Yüz Tanıma Sistemi kameraları tarafından tespit edildiği bilgisinin verildiğini söyledi.