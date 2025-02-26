Lavrov: Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulundu.

Rus Bakan, ABD ve Rusya heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine ilişkin görüşmeler için 27 Şubat perşembe günü İstanbul'da bir araya geleceğini aktardı.

Lavrov açıklamasında, "ABD ve Rus heyetleri, büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için yarın İstanbul'da bir araya gelecek." ifadelerine yer verdi.

Lavrov, "Diplomatlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinin çalışmalarına ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk" dedi.

LAVROV'UN ANKARA ZİYARETİ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde 24 Şubat'ta Ankara'yı ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Beştepe'de ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

