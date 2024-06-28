Lazar Samardzic kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Udinese'den Lazar Samardzic için resmi girişimlere başladı. Bu gelişmenin ardından Lazar Samardzic hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, Lazar Samardzic kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Lazar Samardzic kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Lazar Samardzic, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon Udinese ile 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Lazar Samardzic, Sırbistan formasıyla EURO 2024'te 2 maçta süre aldı. İşte, Lazar Samardzic hakkında bilgiler...

LAZAR SAMARDZİC ?

Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Udinese takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Sırp futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2019 yılında Hertha'da başladı.

Daha sonra sırasıyla RB Leipzig, Udinese kulüplerinde oynadı.

Geçtiğimiz sezon Udinese ile 34 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

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