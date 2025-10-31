Lazer epilasyon yaptırdığı merkezde kabus yaşadı: “Ben yandım başkaları yanmasın"

“İlk iki seansta bir şey olmadı. Üçüncü seansta bu hale geldim” diyen Öyke, epilasyon işlemi sırasında şiddetli yanma hissettiğini ancak görevlilerin “bir şey olmaz, geçer” diyerek işlemi sürdürdüğünü anlattı.

"YENİ GETİRDİKLERİ CİHAZI DENEMİŞLER"



Arkadaşı Mehmet Hanifi Tiryaki’nin tavsiyesiyle merkeze gittiğini belirten Öyke, “Kurumsal bir firma diye gittim bir hafta boyunca acıdan insan içine çıkamadım, insanlar bana psikopat gibi baktı” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.



Tiryaki ise olayın ardından arkadaşının durumuna tanık olduğunu belirterek, “Klimanın önüne yatırıp jel sürmüşler, geçecek demişler. Hatta yeni getirdikleri bir cihazı Kürşat’ın üzerinde denemişler” dedi.



Epilasyonun ardından köyüne dönen Öyke’nin kolları ve bacaklarında su toplamaları oluştu. Haftalarca tedavi gören genç, “Kimse durumu ciddiye almadı. Hakkımı arıyorum, ben yandım başkaları yanmasın” diyerek güzellik merkezi hakkında şikayette bulundu.



Olayın ardından Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu güzellik merkeziyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.