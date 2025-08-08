Lazer epilasyona gitti, yüzü yandı
Mardin'de Taner Gülsever'in gittiği güzellik merkezinde lazer epilasyon sonrası yüzünde birinci derece yanık oluştu. Gülsever, işletme ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Artuklu ilçesinde Taner Gülsever, 9 Temmuz'da yanaklarındaki kılları aldırmak için arkadaşının tavsiyesiyle gittiği bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı.
Gülsever'in 9 Temmuz'da yaptırdığı işlem sonrası yüzünde yanıklar oluştu.
Mağdur adam, rapor alarak işletme ve yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.
Adli Tıp raporu aldığunu dile getiren Gülsever, "Birinci derece yanık var. Maddi ve manevi olan tüm haklarımı yasal yollarla almak istiyorum. Tüylerini almak isteyenler, önceden mutlaka gidecekleri güzellik merkezini araştırsınlar. Yoksa benim gibi yanarlar." dedi.
AÇIKLAMA YAPMADILAR
Güzellik merkezi yetkilileri ise açıklama yapmak istemediklerini, karşı şikayette bulunacaklarını söyledi.
