Lazer epilasyona gitti, yüzü yandı

Artuklu ilçesinde Taner Gülsever, 9 Temmuz'da yanaklarındaki kılları aldırmak için arkadaşının tavsiyesiyle gittiği bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı.

Gülsever'in 9 Temmuz'da yaptırdığı işlem sonrası yüzünde yanıklar oluştu.

Mağdur adam, rapor alarak işletme ve yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.



Adli Tıp raporu aldığunu dile getiren Gülsever, "Birinci derece yanık var. Maddi ve manevi olan tüm haklarımı yasal yollarla almak istiyorum. Tüylerini almak isteyenler, önceden mutlaka gidecekleri güzellik merkezini araştırsınlar. Yoksa benim gibi yanarlar." dedi.

AÇIKLAMA YAPMADILAR



Güzellik merkezi yetkilileri ise açıklama yapmak istemediklerini, karşı şikayette bulunacaklarını söyledi.