Lazerli silahla köpek öldüren zanlıya para cezası

İstanbul Sarıyer'de "Ice" isimli köpeğe havalı tabancaya benzer bir cisimle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Can E. "mala zarar verme" suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Can E. ve müşteki Volkan Tanju'nun avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı Kader Taşkaya, dosyaya sunulan aşı karnesinin bir köpeğe dair sahiplik belirtemeyeceğini iddia ederek "mala zarar verme" suçu oluşamayacağını savundu.
BERAAT İSTEDİ
Taşkaya, müvekkili aleyhine delil bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.
Müşteki Volkan Tanju'nun avukatı Nural Kapullu, "Başından beri söylemiş olduğumuz tüm hususlar özellikle son rapor ile tespit görmüştür. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.
Kararını açıklayan mahkeme sanık Ali Can E'yi, "mala zarar verme" suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Volkan Tanju'nun beslediği iki köpeği iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde 25 Haziran 2021 akşamı bırakıp ayrıldığı anlatılmıştı.
Tanju'nun ertesi sabah iş yerini açtığında Ice adlı erkek köpeğini bulamadığı kaydedilen iddianamede, araç çarpması sonucu öldüğü zannedilen ve üzeri gazete kağıdı ile örtülen köpeğin belediye görevlilerince götürüldüğü aktarılmıştı.
LAZER IŞIKLI HAVALI TABANCA
İddianamede, Tanju'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında olay gecesi maskeli ve şapkalı bir kişinin köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiğinin, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer lazer ışıklı bir cisimle "Ice" adlı köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığının görüldüğü yer almıştı.
Plaka tespitinden ulaşılan sanık Ali Can E'nin "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.