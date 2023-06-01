Lazerli silahla köpek öldüren zanlıya para cezası

İstanbul Sarıyer'de "Ice" isimli köpeğe havalı tabancaya benzer bir cisimle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Can E. "mala zarar verme" suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Can E. ve müşteki Volkan Tanju'nun avukatları katıldı.



Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı Kader Taşkaya, dosyaya sunulan aşı karnesinin bir köpeğe dair sahiplik belirtemeyeceğini iddia ederek "mala zarar verme" suçu oluşamayacağını savundu.

BERAAT İSTEDİ



Taşkaya, müvekkili aleyhine delil bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.



Müşteki Volkan Tanju'nun avukatı Nural Kapullu, "Başından beri söylemiş olduğumuz tüm hususlar özellikle son rapor ile tespit görmüştür. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme sanık Ali Can E'yi, "mala zarar verme" suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

