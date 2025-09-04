Leman dergisi davasında iddianame hazır: 6 yönetici hakkında hapis istemi
Leman dergisi yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. 6 yönetici hakkında 4 buçuk yıla kadar hapis istendi.
Savcılık, İddianamede, yayımlanan içeriklerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, basın-yayın yoluyla işlendiği ve zincirleme suç hükümlerinin de uygulanması gerektiği belirtti. İddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
6 yönetici hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istendi.
