Leman dergisi davasında iddianame hazır: 6 yönetici hakkında hapis istemi

Leman dergisi yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, İddianamede, yayımlanan içeriklerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, basın-yayın yoluyla işlendiği ve zincirleme suç hükümlerinin de uygulanması gerektiği belirtti. İddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

6 yönetici hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istendi.