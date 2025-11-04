Leman Dergisi'nin 26 Haziran sayısında yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; şüpheli eser sahibi Doğan Pehlevan tarafından kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapıldığı, söz konusu paylaşımın onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu anlatıldı.

İddianamede Pehlevan'ın ifadesine de yer verildi. Buna göre Pehlevan söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır. Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ



Hazırlanan iddianamede şüpheli Doğan Pehlevan'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

LEMAN DERGİSİ SORUŞTURMASI

Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili "dini değerlerin alenen aşağılandığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Çizimi yapan Doğan Pehlevan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla, derginin grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve müessese müdürü Ali Yavuz ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



ESER SAHİBİNE 7 YIL 10 AYA KADAR HAPİS CEZASI



Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 14 KASIM'DA

Soruşturma kapsamında ilk duruşma ise 14 Kasım’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

DÖRT KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE



Davaya ilişkin sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar tutukluluklarına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar vermişti.