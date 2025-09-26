Leman dergisi soruşturması: Dört kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye

Leman Dergisi’nin 26 Haziran sayısında yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Davaya ilişkin sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

İLK DURUŞMA 14 KASIM'DA

Soruşturma kapsamında ilk duruşma ise 14 Kasım’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

LEMAN DERGİSİ SORUŞTURMASI

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili "dini değerlerin alenen aşağılandığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çizimi yapan Doğan Pehlevan, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla, derginin grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve müessese müdürü Ali Yavuz ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ESER SAHİBİNE 7 YIL 10 AYA KADAR HAPİS CEZASI



Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.