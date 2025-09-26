Leman dergisi soruşturması: Üç kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye

Leman Dergisi’nin 26 Haziran sayısındaki bir karikatür nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunun işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Bugün yapılan tutukluluk incelemesinde ise şüpheliler Zafer Aknar, Cebrail Okçu ve Ali Yavuz itiraz üzerine ağır ceza mahkemesince adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

İLK DURUŞMA 14 KASIM'DA

Soruşturma kapsamında ilk duruşma ise14 Kasım’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

LEMAN DERGİSİ SORUŞTURMASI

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili "dini değerlerin alenen aşağılandığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çizimi yapan Doğan Pehlevan, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla, derginin grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve müessese müdürü Ali Yavuz ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.