Leman Dergisi soruşturmasında yeni gelişme: Aslan Özdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.



Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Fransa'nın Marsilya kentinden gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.