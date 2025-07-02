Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi'ne mali soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin istanbul Cumhuriyet Başsavcığılı tarafından dün re'sen soruşturma başlatılmıştı.
Tepki çeken karikatürün çizeri dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
YENİ SORUŞTURMA
Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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