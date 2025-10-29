Lemmon Kuyruklu Yıldızı, Van semalarında gözlemlendi
Bilimsel adı C/2025 A6 olan Lemmon Kuyruklu Yıldızı, Van semalarında görüntülendi.
“Lemmon” adlı kuyruklu yıldız bu ay Dünya’ya en yakın konumunda. Bilim insanları, kuyruklu yıldızın çıplak gözle bile görülebilecek kadar parlaklaşabileceğini açıklamıştı.
Kuyruklu yıldız, havanın kararmasının ardından Van semalarında görüntülendi.
Bilimsel adı C/2025 A6 olan bu kuyruklu yıldız, "non-periyodik" yani yörüngesi bin yılı aşan ve öngörülmesi zor olan türden. Hesaplamalara göre Lemmon’un Güneş etrafındaki turu yaklaşık bin 350 yıl sürüyor ve bu sürenin büyük kısmını Güneş Sistemi’nin en dışındaki Oort Bulutu’nda geçiriyor.
SAATTE 209 BİN KİLOMETRE HIZ
3 Ocak’ta ABD Arizona’daki Mt. Lemmon SkyCenter gözlemevinde tespit edilen kuyruklu yıldız saatte 209 bin kilometre hızla iç Güneş Sistemi’ne doğru ilerliyordu.
Dünya'ya en yakın geçişini 21 Ekim’de yapan Lemmon, gezegene 90 milyon kilometre kadar yaklaştı. Ardından 8 Kasım'da Güneş'e en yakın noktası olan “perihelion” konumuna ulaştıktan sonra yeniden dış Güneş Sistemi’ne doğru yol alacak.
NASIL GÖREBİLİRİZ?
Lemmon parlaklığı arttıkça çıplak gözle görülebilir hale geldi.
Kuyruklu yıldız, Lynx (Vaşak) takımyıldızında, Jüpiter ile Büyükayı yıldızları arasında görülecek.